Игорь Рабинер — о поражении команды Станислава Черчесова от Турции (2:3) в Лиге наций и влиянии на игру арбитра

Можно сыграть лучше или хуже, но главное — у этой команды нет хаоса.

Странное ощущение: вроде проиграли и не побеждаем уже пять игр подряд, а эмоции более позитивные, чем после предыдущих матчей. Ларчик открывается просто — польский арбитр Марчиняк поставил нашу сборную в такое положение, в котором, если у тебя нет характера, ты будешь просто уничтожен, размазан.

И сборная России этот характер показала.

Во втором тайме, целиком проведенном в меньшинстве, на нее было просто приятно смотреть, и ее не сломал даже выдуманный из воздуха пенальти, после которого счет стал 1:3. Это был второй момент в матче, когда группа людей чуть слабее духом непременно рассыпалась бы. Россияне же продемонстрировали, что они — коллектив.

Показали они и тактическую гибкость, впервые за долгое время сыграв в три центральных защитника. И сделав это не как на ЧМ-2018 с Испанией — «автобусом», а агрессивно, задушив хозяев нежданным для тех даже не высоким, а высоченным прессингом. Структурно команда в это время смотрелась идеально.

Соглашусь с Черчесовым: в начале игры турки просто не знали, что делать. Поэтому с выводом тренера, что схема была правильной, не поспоришь: семиминутный провал случился точно не из-за модели, а как раз из-за того, что ошибки конкретных игроков ее сломали.

Увы, этих семи минут хватило для поражения.

Что это было? Допустимо ли так разваливаться после одного, пусть и неприятного, а возможно и несправедливого, эпизода? Главный тренер честно объяснил: «Начали совещаться, как перестроить игру. За одну секунду замену все равно не сделаешь».

И это ведь правда. Заранее смоделировать, кого, когда и при каком счете удалят, невозможно. Тем, собственно, и прекрасен футбол. А для тренера — тем сложен.

Черчесов называет это уроком и рассуждает, что, если такая ситуация произошла, значит, она для чего-то нужна. Я помню, когда он произнес нечто подобное. После того как за полгода до ЧМ-2018 порвал «кресты» Георгий Джикия и возникло ощущение, что защитников в стране просто не осталось. Что было потом — мы помним.

Сейчас в эти семь минут было предчувствие конца света для сборной России, но оно не сбылось. После замены не только забившего, но и допустившего грубую ошибку Дениса Черышева (из-за чего случился второй гол турок) на Вячеслава Караваева все снова наладилось. И уже не портилось до конца матча. Увы, этого не хватило.

В последнее время информационный фон вокруг сборной был скверным, и проиграй Россия безвольно, к чему в период с 25-й по 32-ю минуту все и шло, следовало бы объявлять штормовое предупреждение и ждать того цунами, которое сносило все живое весной и в начале июня 2018-го. И единственное, кого не снесло, — саму сборную.

Конечно, и сейчас нашлось достаточно тех, для кого стакан наполовину и даже более пуст. Но даже первые, эмоциональные комментарии после матча в Турции показывают преобладание позитива. Команда есть, она управляема. Градус критики снизил и судейский фактор.

Отдельные кадровые решения Черчесова можно и нужно обсуждать (что ниже и будет сделано), но ясно одно: ни о каком хаосе нет и речи. Да и не верю, что при этом тренерском штабе он в принципе возможен. Команда может сыграть лучше или хуже, но выстроенная за четыре с лишним года система будет работать.

Волшебству исполнения при этом взяться неоткуда. Посмотрите, как наши клубы играют в еврокубках, а все игроки сборной, кроме Алексея Миранчука и Федора Кудряшова, — оттуда. А иногда даже и поглубже — Андрей Семенов, например, сидит в запасе «Ахмата». Сидит, кстати, после удаления в матче с «Уфой». И клуб из Грозного без него выигрывает — и в той игре, и в двух последующих. Чего от достаточно медленного, среднего и возрастного защитника ждать? С другой стороны — если так, то почему его выпускали, если с Молдавией рядом с Джикией уже играл Дивеев? Пока мы этого не услышали.

Впрочем, к частностям — позже. В целом же важно не только то, что сборная сражалась, но и то, что все время, проведенное в меньшинстве, она четко знала, что делать на поле. Хорошо выходила из обороны, выигрывала много борьбы, уверенно добиралась до штрафной, создавала шансы.

Правда, когда проигрываешь и играешь в меньшинстве, надо выжимать максимум даже из полумоментов. А когда один и тот же человек сначала безответственным пасом через себя в сторону своих ворот «привозит» удаление и ломает команде всю отлично шедшую игру, а потом запарывает выход один на один — это ни в какие ворота не лезет. Нет, понятно, что он хотел забить сам, «смыть кровью», как говорили в советском футболе. Но не забил. А рядом, напротив пустых ворот, был открыт Антон Заболотный...

Кто любит Магомеда Оздоева, назовет это черным днем, который бывает у каждого. Кто не любит — усомнится в его соответствии уровню стартового состава национальной команды. Александр Бубнов поставил бы ему кол.

Но Оздоев в минувшем отборочном цикле Евро и важные голы забивал, и вообще приносил пользу сборной. Так что при всем понятном раздражении и даже гневе, который вызвали у многих болельщиков его действия, стоит оставить за человеком права на ошибку. Если, конечно, подобное скоро не повторится.

Да и с той же Сербией, с которой из-за дисквалификации не сыграет Роман Зобнин, без Оздоева будет обойтись сложно. Даниил Фомин наработал на место в стартовом составе в официальном матче, но выпускать в опорной зоне сразу двух футболистов, не играющих там в сборной постоянно, — слишком большой риск. А тот же Далер Кузяев лучше действует на флангах, и когда они с Фоминым играли вместе в центре в Молдавии, хорошего перехода от обороны к атаке не было.

Марчиняк отработал безобразно, но к судейским ошибкам не нужно давать повода

Давно у команды Черчесова не случалось таких парадоксальных и многослойных матчей, в которых было бы столько поводов для обсуждения. И вопросов, на которые нет однозначных ответов.

Например, о степени влияния судейства поляка Марчиняка на ход и результат игры. Я небольшой поклонник спихивать исход матчей на решения арбитров, да и Черчесов, как видим, от разговоров на эту тему после матча отказался. Мое мнение — он не хочет, чтобы игроки до Сербии искали в этом отмазку. Так что если он что-то и скажет на эту тему, то уже после ноябрьского цикла.

Один раз — с пенальти на Кузяеве — Марчиняк ошибся точно: Далер играл в мяч. Большинство экспертов, включая моего коллегу по «СЭ» Александра Боброва, считает, что и удаления Семенова не было, потому что его оппонент прежде прихватывал самого Андрея за футболку. Эту версию активно поддерживал в эфире «Матч ТВ» и Владимир Быстров, вообще заявивший, что Марчиняк надел турецкую футболку.

Но к судейским ошибкам не нужно давать повода. Если бы Оздоев не проявил беспечность своим «слепым» пасом назад, если бы Гильерме не начал атаку, приведшую к пенальти, с одной из целого ряда неточных передач — не было бы у Марчиняка повода ни для одного из ошибочных решений.

Вы скажете: если арбитр хочет, он повод всегда найдет. Но стоит ли огульно обвинять судью в том, что он этого действительно хотел, а не ошибочно трактовал конкретные ситуации? Да, вышло так, что в обоих случаях — против сборной России. Но, может, лучше поводов не давать, элементарных ошибок не делать?

И вот еще на эту тему: ВАР нужен во всех турнирах. После появления системы видеоассистентов такие пенальти выглядят дичью. Или, если выражаться поприличнее, анахронизмом. Оставим подобные ошибки футбольному прошлому.

А вот вратарские недочеты всегда будут в настоящем. Помимо плохого паса, с которого начался пенальти в наши ворота, Гильерме не лучшим образом сыграл при первом пропущенном голе, пропустив в ближний угол. Как сказал мне знакомый тренер вратарей, после смещения голкипер не успел встать в правильную стойку. Встал бы — забить оттуда почти невозможно. Хотя там, конечно, была и безобразная игра обороны.

Это был первый официальный матч Гильерме за сборную в этом году. Он стал возможен из-за коронавируса у Антона Шунина, и Черчесов с Гинтарасом Стауче рассудили, что следующий на очереди — все же основной вратарь национальной команды в отборочном цикле. Но ведь у него, как и у Семенова, в последней проведенной им встрече чемпионата страны было удаление! И вообще, несмотря на очень хороший матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов, говорить о стабильности в его игре не приходится. Первый же шанс в турнирном матче за сборную в 2020 году Гильерме не то чтобы завалил, но, используя его, был далеко не безупречен.

И тут неизбежно встает вопрос: может, пора уже сделать ставку на Матвея Сафонова? Грубая ошибка в матче с «Челси» ведь не имела продолжения. 21-летний вратарь «Краснодара» быстро пришел в себя. Понятно, что команда его регулярно подводит, но сам он ее большей частью выручает. Да, Черчесов видит ситуацию изнутри и всегда предпочитает не торопиться с внедрением какого-то игрока в основную сборную, лучше сделав это на день позже, чем на полдня раньше. Но со стороны кажется, что момент уже назрел. Как и в случае с Дивеевым (или Евгеньевым) вместо Семенова. Кстати, и Фомин был единственным, кто хорошо сыграл с Молдавией. Но главный тренер предпочел опытную пару Зобнин — Оздоев. И если Роман сыграл на своем уровне, то Магомед...

Алексей Миранчук в Италии уже стал полноценной боевой единицей для Черчесова

Теперь о хорошем. Очень понравился Алексей Миранчук. Конкретнее — его игра в прессинге и оборонительных действиях. Так же, кстати, он играл и с Молдавией. Такого брата Лешу мы еще не видели, и это уже работа Джан Пьеро Гасперини, а также партнеров Миранчука по «Аталанте», с которыми он работает на тренировках (в играх он пока все-таки был задействован мало, хоть уже дважды и забил). Черчесов, как выяснилось, придерживается того же мнения, сказав, что потому и поддержал отъезд игрока, и тот уровень сопротивления, который он имеет в Италии, позволяет ему прогрессировать.

Сделал Миранчук и оба предголевых паса, в первом случае шикарно отобрав мяч в высоком прессинге. Теперь это полноценная боевая единица для стилистики игры Черчесова, из которой прежде он выпадал. У этого тренера на чистых мячах не играет никто, и чтобы успешно работала команда в целом, каждый должен брать на себя определенную часть черновой работы.

То, что раньше у Алексея с этим не ладилось, на самом деле было очень плохо для сборной, потому что исполнительского мастерства такого уровня ни у кого в ней больше нет. Теперь же он становится органичной частью команды, а далее, как выразился Черчесов, для него настанет время и «ставить точки» — забивать и отдавать голевые передачи. Всему свое время.

Очень хороший матч провели Далер Кузяев и Федор Кудряшов. Дело не только в том, что хавбек «Зенита» отдал голевой пас Денису Черышеву, а потом и сам забил. Он, как и наш «турок», по ходу матча из-за удаления Семенова вынужден был поменять позиции и справился с этим здорово. А от Кудряшова к тому же исходила такая бешеная энергетика, что она передавалась всем его партнерам.

Разве что с эмоциями он один раз переборщил — имея уже желтую карточку, не стоило швырять мячом о газон. Марчиняк, видимо, чувствовал за собой вину (что опять же намекает на неумышленность его действий), иначе обязательно показал бы Федору второе предупреждение. В остальном же тот был великолепен.

Кузяев же продолжает доказывать, что правильно Черчесов его вызывал и ставил, даже когда он был без клуба. Помните его участие во всех трех голевых атаках в Будапеште? В Стамбуле произошло то же самое — только не в трех, а, к сожалению, в двух. Но как-то так получается, что без Далера результативные действия в последнее время не обходятся.

Качественно вышел на замену в психологически сложнейшей ситуации Караваев. И сзади он был надежен, и давление со своего фланга постоянно нагнетал, и отличный проход к лицевой линии с голевой передачей Кузяеву сделал, и мощным ударом заставил турецкого вратаря явить все свое мастерство. Все очевиднее, что Караваев вырос в достойного сменщика Мариу Фернандеса.

Все, кто более или менее разбирается в футболе, уже по ходу игры понимали причины выхода в стартовом составе Заболотного, а не Соболева. Его работа в прессинге была безукоризненна, Антон был органичной частью модели игры. А если бы Оздоев, выйдя один на один, покатил ему на пустые — еще и забил бы. Черчесов после игры объяснил, что Заболотный, во-первых, хорошо был готов физически, а во-вторых, играет по той же схеме и с теми же функциями в «Сочи». И работал на команду точно так, как договаривались. Единственное — не забил.

А вот почему вместо него вышел на непрофильную позицию центрфорварда Ерохин, а не Соболев, — нам только предстоит узнать. Пока этот вопрос Черчесову не задавался.

Другой вопрос — помог ли бы в такой игре Артем Дзюба — даже не звучал в списке отправленных журналистами. Просто потому, что не был актуален. Большую часть матча Заболотный делал все, чтобы о капитане не ностальгировали. А для того, чтобы забивать сильному сопернику в концовке, Дзюба сейчас слишком утомлен — его и Сергей Семак стал менять, чего раньше не происходило.

В Белграде Жирков сыграет сотый матч за сборную

Спасибо сербам, что ничьей с венграми оставили нашу сборную на первом месте. И теперь победа в Белграде гарантирует России выход в Лигу А. Правда, в случае ничьей нас устроит только мирный исход и в Будапеште, но в любом случае радует ощущение, что наша судьба — в наших руках.

А вот что не радует — две серьезные потери в составе. Кудряшова и Зобнина сейчас равноценно заменить сложно.

Вместо Зобнина, учитывая, что нам надо выигрывать, с максимальной долей вероятности выйдет Фомин — нацеленный на ворота, с хорошим пасом и ударом. Отсутствие же Кудряшова почти наверняка делает безальтернативной схему с четырьмя защитниками. И слева в обороне третий матч подряд проведет Юрий Жирков, который лишь на последних минутах встречи с турками стал подавать признаки усталости.

Для 37-летнего мастера это будет сотый матч за сборную в карьере.

Преподнеси ему и самой себе подарок, сборная!