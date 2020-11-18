У России большие потери. Кем Черчесову заменить лидеров в матче с Сербией?

Разбираем варианты для Станислава Черчесова

Матч с Сербией в Лиге наций — важнейший. С точки зрения турнирной задачи (повышения в Лигу А), рейтинга ФИФА и сохранения места во второй корзине перед отбором на чемпионат мира в Катаре, а также психологии. Согласитесь, кому приятно не выигрывать пять встреч подряд? Тем более когда ты приучил болельщиков к успехам.

Но есть два обстоятельства, способных негативно сказаться на сборной России.

Во-первых, в нашей истории уже были примеры провалов в решающих матчах. Такая ответственность — не только мотивация, но и давление.

Во-вторых, кадровых потерь много — в сумме 12 человек. Это и те, о ком было известно еще до начала ноябрьского сбора. К примеру, восстанавливающийся после травмы Александр Головин. Или попавший в известную ситуацию Артем Дзюба. Или сдавший сомнительный тест на коронавирус Антон Шунин.

И те, кого команда потеряла прямо по ходу встречи с Турцией. Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. У всех — дисквалификации. Эти игроки уже вылетели в расположение своих клубов.

Все трое вышли в Стамбуле в старте с турками. Семенов и Кудряшов — на позициях центральных защитников в схеме 5-2-3. Зобнин — в опорной зоне. Кем же Черчесову заменить дисквалифицированных?

С Зобниным все проще. В пару к Магомеду Оздоеву (думаю, ему простят роковую передачу через себя по направлению к своим воротам против турок) можно поставить опытного Далера Кузяева, а еще молодежь — Даниила Фомина или Ивана Облякова.

Фомин здорово смотрелся в контрольном спарринге с Молдавией. Даже не верилось, что это дебютный матч за сборную для 23-летнего футболиста. Даниил опускался к центральным защитникам, помогая начинать атаки, отбирал, а также смело бил издали, понимая, что других вариантов завершения мало.

Обляков — один из лидеров ЦСКА, идущего на первом месте в РПЛ. В клубе Иван — среди лучших по отборам (1,6 за матч в РПЛ) и перехватам (2), четвертый по ударам (1,8). Если соперник низко обороняется, Обляков всегда может мощно приложиться издали.

Однако кажется, что Черчесов все же предпочтет опыт и поставит в середину поля одного из главных универсалов сборной — Кузяева. С Турцией Далер сыграл на двух позициях: сначала правого защитника, потом левого хавбека. И оказался полезен в обоих амплуа. Отработал в прессинге и отдал ассист на Дениса Черышева в моменте с первым голом сборной России. Во втором тайме оказался на месте центрфорварда и забил второй мяч нашей команды. Думаю, и в центре поля Далер покажет качественный футбол.

Игра в четыре защитника?

Матч с Турцией удивил схемой — давно мы не видели 5-2-3 в исполнении сборной. Жаль, что уже на 24-й минуте расстановка поменялась на 4-4-1 из-за удаления Семенова.

С Сербией вряд ли выйдут три центральных защитника. Иначе Черчесову придется пойти на риск, выпустив вместе с Георгием Джикией молодежь — Романа Евгеньева и Игоря Дивеева. Других футболистов этого амплуа в сборной просто не осталось.

Есть предположение, что в паре с Джикией окажется Дивеев. Такое сочетание уже опробовано против Молдавии. Тогда россияне не пропустили, не ошибались грубо. Убойных моментов у соперника не было. Один матч — тоже опыт.

Впрочем, Евгеньев — очень достойный вариант. Капитанская повязка в «Динамо» (пусть и временная) в 21 год — показательно. Как и хладнокровие, необходимое для центрального защитника. Чем-то Роман напоминает голкипера Матвея Сафонова (кстати, тоже выбывшего из сборной по причине сомнительного теста на коронавирус). А именно — поразительным для столь молодого возраста спокойствием.

Считается, что позиция центрального защитника — самая дефицитная в российском футболе. У нас любят критиковать игроков этого амплуа, сокрушаясь о временах братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Так почему бы не дать шанс молодежи, уверенно проявляющей себя в топ-клубах РПЛ?

Итог

Да, сборная России лишилась кадров. Еще и перед ключевым матчем. Однако такая ситуация — тоже вызов. Для тренерского штаба, рискнувшего пригласить молодых. Для самих футболистов, с детства мечтавших об этом приглашении.

Время доказывать. Когда как не в боевых условиях.