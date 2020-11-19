Кошмар нашей сборной — в картинках и числах.

3:1 — таким был счет сентябрьского матча между Россией и Сербией. Тогда все давалось с легкостью: и прессинг, и реализация. А знаете, почему? Потому что сербы находились в ужасной физической форме. Многие из них — игроки европейских топ-клубов, сезон для которых начался позже.

Впрочем, надежда перед ноябрьской встречей оставалась. Матч решающий, на кону выход в дивизион А и включение во вторую корзину перед отбором к ЧМ-2022. Сконцентрироваться несложно. Во-вторых, сербская сборная понесла потери. Отсутствовали ключевые игроки — Душан Тадич («Аякс»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и Александр Коларов («Интер»).

Однако сконцентрироваться не удалось, а в команде Сербии нашлись новые кадры.

Вот так соперник оборонялся в этом матче.

Оборона сборной Сербии в игре Лиги наций против России (5:0).

Можно было бесцельно владеть мячом (56,8% на 43,2% в пользу России) и страдать от проблем с реализацией (преимущество нашей команды по ударам составило 20 против 12). У одного только Антона Заболотного семь, из которых четыре — в створ.

Но нельзя допускать такого в своей опорной зоне.

1. Наши игроки — как манекены для Неманьи Радоньича. И Юрий Жирков, и Магомед Оздоев, и Далер Кузяев.

Радоньич готовится забить первый гол в матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0).

2. Комфортная пустота для Луки Йовича. Гильерме отбил его удар, но на добивании первым оказался Душан Влахович.

Еще одна проблема — действия центральных защитников. Было ясно, что сербы постараются использовать длинные пасы, кроссы и рост. Это габаритная команда, что подтверждают итоговые данные: 28 выигранных верховых единоборств против 16. И преимущество по лонгболлам: 68 против 52.

У Йовича — два схожих гола.

Гол Луки Йовича.



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/61sufp6Obq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 18, 2020

Кросс от Филипа Младеновича — открывание между Джикией и Жирковым.

Дубль Луки Йовича.



? Смотрите Лигу наций в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/nKBeb8FIGh — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 18, 2020

Еще один кросс от Младеновича — открывание между Георгием Джикией и Дивеевым.

Будем сетовать на дисквалификацию Федора Кудряшова и Андрея Семенова и невозможность сыграть в три центральных защитника? Или просто признаем: Йович — хоть и главный неудачник «Реала», но все же топ? Как он прыгает при росте 182 см! Как выбирает позицию в штрафной! Наверное, Карим Бензема чему-то да научил.

Во втором тайме сборная Сербии напоминала прошлогодний «Спартак» Доменико Тедеско. Чем? Игрой на переходах владения, началом атак через длинные передачи и комбинациями в финальной трети поля.

Последний гол сербов — тому подтверждение.

Гол Филипа Младеновича



? Смотрите Лигу наций в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/mikPyZDm06 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 18, 2020

Россияне не успели вернуться назад после розыгрыша углового, вновь потеряли опорную зону (вот вам Оздоев без Вильмара Барриоса!) и правый фланг. Что же, Филипу Младеновичу только передачи раздавать? Он и забивает!

План на игру — за это хвалили Россию в проигранном матче с Турцией. Первоначальная задумка была интересной (высокий прессинг и контроль мяча), а вот ее реализация провалилась из-за удаления Семенова на 24-й минуте.

Зато у сербов получилось идеально. Они использовали свою сильную сторону — игру верхом. А еще учли проблемы соперника: нет оптимального сочетания центральных защитников (поэтому кроссы в ту зону), нет профильного опорника (поэтому там пустоты), нет основного форварда (вот уж с реализацией у Дзюбы в порядке).

Эта игра была похожа на еврокубки с участием наших команд. Плохо играли как с грандами вроде «Атлетико», так и с середняками типа «Брюгге» или загребского «Динамо».

У Сербии есть все: футболисты из сильных команд (тот же Йович) и организация, которая не просматривалась в сентябре из-за физической неготовности.

Поэтому и результат такой.

В материале использована статистика whoscored.com