У сборной Черчесова на Евро-2020 будут игра и характер. А хейтеры утрутся

Вопросов к главному тренеру национальной команды — минимум. Несмотря на пятиматчевую безвыигрышную серию

Результаты, характер, игра

Для меня отношение довольно большой части болельщиков к Станиславу Черчесову — одна из главных загадок.

Смотришь на игру и результаты сборной при нем — вопросов нет. О ЧМ-2018 лишний раз говорить не стоит: там мы прыгнули выше головы. Но и последовавший отборочный турнир Евро-2020 наши прошли более чем уверенно. Да, Бельгия — другой уровень, но в оставшихся восьми матчах одержано восемь побед! Задачу Россия решила заранее, итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил девять очков.

За последние годы Черчесов прошел со сборной два серьезных турнира — в обоих результат отличный. Ждем третий — сам Евро. Причем ждем с позитивным настроением: тренерский штаб уже доказал, что умеет подводить команду в хорошей форме к большим соревнованиям. На ЧМ и после него многие футболисты отмечали, что так хорошо никогда себя не чувствовали — летали по полю. Что подтверждает и статистика: по интенсивности россияне не уступали топ-сборным и показателям в лучших лигах, чего не скажешь о цифрах футболистов в РПЛ.

Лига наций? Во-первых, турнир придуман на замену товарнякам, чтобы нам стало чуть интереснее. Все-таки до статуса первостепенного он пока недотягивает. Но и тут в целом нормально: равенство очков со Швецией (пропустили вперед только по дополнительным показателям) в предыдущем розыгрыше, промежуточное первое место в группе — в нынешнем.

Контрольные матчи, где тренерский штаб экспериментирует, оставим в стороне. Это больше для внутреннего пользования.

В официальных играх низкокачественный футбол? Нет. На протяжении двух последних лет сборная выступает выше того уровня, что есть в РПЛ. Этой осенью пошли небольшие перепады, но они объяснимы отсутствием нормальной предсезонки в России — в отличие от многих других стран. Плюс ковидные истории и травмы, из-за которых много матчей пропускают лучшие: Головин, Алексей Миранчук, Мариу Фернандес. Да и провалов-то не случалось, чтобы всерьез критиковать сборную.

Характер, расхлябанность? С этим у Черчесова тоже все строго.

К Черчесову что-то личное?

Вижу эту общую весьма пристойную картину, а потом читаю мнения некоторых представителей футбольной общественности, и что-то не сходится. Ладно бы жесткая критика звучала от пары-тройки блогеров, но даже часть моих знакомых, не замеченных в предвзятости, с удовольствием прикладывает Черчесова.

Это какой-то феномен, требующий глубокого исследования. Может, корни уходят в май 2018 года, когда, наверное, 85 процентов болельщиков предрекало российской сборной провал? И все время после этого ищется возможность заявить: «Ну, мы же говорили»?

Или что-то личное к Станиславу Саламовичу и его манере общаться? Я больше года работал с ним в «Динамо», возглавляя пресс-службу клуба. Все иностранные журналисты, приезжавшие к Матье Вальбуэна, Кевину Кураньи или еще кому-то, оставались под приятным впечатлением, отмечая напоследок: «Ваш тренер — душа». И в жизни, когда его никто не атакует, Саламыч — море обаяния.

Хотя выпускает, конечно, когти, когда идут вопросы, которые, на его взгляд, способны навредить команде. Как, скажем, заданные в пяти различных интерпретациях о том, что футболисты устали. Допускаю, что Черчесов и сам видит утомленность на датчиках, но тщательно ограждает команду от этих расслабляющих мыслей. На мой взгляд, имеет полное право.

Как и на ответ комментатору Дмитрию Губерниеву шуткой про якобы внебрачного сына Сафонова. Кого тут и чем можно обидеть, остается только догадываться. Голкипера? Вы на его месте обиделись бы? Сам Дмитрий обладает чувством юмора и точно не расстроился, ответил в тон про «отцовство» Кузяева. Проходная история, которую почему-то готовы возвести в ранг чего-то серьезного.

Конечно, Черчесов не ангел. И порой эмоции захлестывают. Но посмотрел бы я на вас под тем гнетом, что давит на тренера. Только жесткий характер и толстая кожа позволили не сломаться перед тем же ЧМ-2018. От Саламыча требуют образцового поведения, но я пока не встречал идеальных людей.

Сильная сборная при слабых клубах?

Что у нас остается? Вопросы по составу? Какие? То Черчесову не давали продохнуть с Чаловым, удивляясь потом, мол, а что он так нервно реагирует? Федор просто был еще сыроват для сборной и не подходил ей по стилю (как подходил ЦСКА). То задавали вопросы по Кузяеву, оставшемуся без клуба, и тот организовывал три гола в Венгрии. То душили Дзюбой, а тот признавался всем футбольным сообществом (от экспертов до тренеров) лучшим игроком года в РПЛ. Сейчас его в кои-то веки нет в сборной, и тут же другие формулировки: как бы помог Артем, как его не хватает. К слову, в хейте Дзюбы тоже, на мой взгляд, много личного и эмоционального.

А без крайнего мы не можем. Теперь это Семенов. Я, например, выше ценю Евгеньева (раз уж коллега Игорь Рабинер в своем Telegram-канале поделился информацией об утомлении у Дивеева, судя по тестам перед матчем). Но при этом уважаю право тренера сделать другой выбор. Именно Черчесову отвечать за результат, он первый, кто заинтересован, чтобы оборона действовала без ошибок. И раз сделал выбор в пользу более опытного Семенова, значит, имел для того основания, наблюдая за тренировочным процессом.

Совершенно не утверждаю, что сборная и Черчесов вне критики. Это как раз дело болельщиков и журналистов — искать и указывать на недостатки. Но поднимать вопрос о самой фигуре главного тренера до окончания Евро-2020 — какой-то бред на фоне результатов и игры за прошедшие четыре года.

Или у нас так феерят клубы в еврокубках и такая россыпь звезд, что сборная должна выносить всех? Конечно, нет. Она и так выступает на более достойном уровне, чем клубы. И другой тренер не взмахнет волшебной палочкой.

Так что спокойно ждем Евро следующим летом. Я и перед ЧМ-2018 писал, что уверен: команда покажет характер, за нее точно не придется стыдиться. Как было, скажем, на провальном Евро-2016, куда Леонид Слуцкий взял всех, кого хотела видеть в составе общественность. Включая Мамаева, недавно признавшегося, что считает тренера пустым местом, и Широкова, говорившего, что его приглашение стало ошибкой Леонида Викторовича.

У Черчесова футболист, который его демонстративно не уважает, никогда в сборную не поедет — пусть это будет сам Денисов и что бы ни говорили хейтеры. Зато будет сплоченный коллектив.