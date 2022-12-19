Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:30

Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эмилиано Мартинес, Килиан Мбаппе, Софьян Амрабат.
Ашраф Хакими.
Фото Reuters
Люк Шоу.
Фото AFP
Лука Модрич.
Фото Reuters
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
Ромен Саисс.
Фото Global Look Press
Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
1/8
Лучшие футболисты чемпионата мира.

Эмилиано Мартинес, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 8 пропущенных голов, 1 жк

Кандидатов на приз лучшему вратарю турнира было двое: хорват Доминик Ливакович и аргентинец Эмилиано Мартинес. Оба сыграли фантастически, запомнились тьмой крутых сейвов и вытащили по две серии пенальти. Пожалуй, до старта решающей встречи именно хорват был фаворитом, но уже легендарное спасение Мартинеса на 120+3-й минуте финала и победа в золотой серии 11-метровых сделали аргентинца лучшим.

Криштиану Роналду, Мануэль Нойер, Ромелу Лукаку. Роналду, Нойер, Лукаку и другие. Сборная разочарований ЧМ-2022

Ашраф Хакими, Марокко

7 матчей, 633 минуты, 1 передача

Ашраф Хакими. Фото Reuters
Ашраф Хакими.
Фото Reuters

Сборная Марокко не просто прыгнула выше головы, а улетела в космос. Для нее четвертое место равнозначно золотым медалям, поэтому и выделять стоит нескольких игроков. Хакими — точно один из героев. Защитник «ПСЖ» выходил в основе во всех матчах, последовательно съел на своем фланге Перишича, обоих Азаров, Ольмо, Жоау Феликса и даже Мбаппе (Килиан ничем не отметился в полуфинале). А в матче 1/8 финала с Испанией Хакими реализовал последний пенальти в серии.

Ромен Саисс, Марокко

6 матчей, 468 минут, 1 гол, 1 жк

Ромен Саисс. Фото Global Look Press
Ромен Саисс.
Фото Global Look Press

До начала турнира невозможно было предсказать попадание 32-летнего защитника «Бешикташа» в символическую сборную, а по итогам турнира ее нельзя представить без капитана Марокко. Саисс едва ли не главная причина, по которой арабская сборная пропустила первый мяч от соперника лишь в полуфинале. Сам защитник забил победный гол в ворота Бельгии на групповом этапе. Если бы Саисс был здоров, то Марокко поборолось бы с Францией за финал.

Йошко Гвардиол, Хорватия

7 матчей, 690 минут, 1 гол

Йошко Гвардиол. Фото Global Look Press
Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press

К сожалению, массовый зритель запомнит Гвардиола как того самого игрока, которого Месси уничтожил в третьей голевой атаке полуфинала. На самом деле 20-летний защитник «Лейпцига» заслуживает только хвалебных оценок за свою игру в Катаре — Хорватия в большинстве матчей действовала от обороны, и самоотверженная игра этого юноши в маске позволила «Шашечным» взойти на пьедестал. В матче за третье место Гвардиол еще и забил.

Люк Шоу, Англия

5 матчей, 425 минут, 1 передача

Люк Шоу. Фото AFP
Люк Шоу.
Фото AFP

Среди левых защитников нет очевидного кандидата в символическую сборную. Из полуфиналистов ярче всех в атаке себя проявил француз Тео Эрнандес, но он не блестяще справлялся с непосредственными обязанностями. А Люк Шоу успевал везде. У Англии была асимметричная схема, в которой защитник «МЮ» действовал по всему левому флангу, поэтому внес ощутимый вклад в успех своей команды. А о качественной обороне говорит то, что у англичан три из пяти матчей сухие (больше — только у Марокко).

Софьян Амрабат. Амрабат — лучший игрок ЧМ-2022. Марокканец отказал Адвокату, шел на жертвы и может оказаться в «Ливерпуле»

Софьян Амрабат, Марокко

7 матчей, 660 минут, 1 жк

Многие опорные хавбеки впечатлили своей игрой в Катаре, но полузащитник «Фиорентины» выделялся на фоне всех. Амрабат был повсюду — в соцсетях весь турнир всерьез сравнивали брутального марокканца с пиковым Нголо Канте, и это было заслуженно. Амрабат не пропустил ни одной минуты турнира, что при его громадном объеме работы кажется подвигом.

Лука Модрич, Хорватия

7 матчей, 656 минут, 1 жк

Лука Модрич. Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото Reuters

Один великий 37-летний футболист в Катаре в основном показал себя с негативной стороны, а другой тихо и спокойно выполнял свою работу. Модрич традиционно не был самым заметным футболистом на поле, но именно это качество прославило его. Капитан сборной Хорватии царил в центре поля — без него «Шашечные» не дотянулись бы до второй подряд медали чемпионата мира.

Энцо Фернандес, Аргентина

7 матчей, 563 минуты, 1 гол, 1 передача, 1 жк

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

Любой центральный полузащитник сборной Аргентины заслуживает места в символической сборной — и де Пауль, и Макаллистер провели феноменальный турнир. Фернандес начинал чемпионат в качестве запасного, но к финалу его место в основе уже не подвергалось сомнению. 21-летний хавбек «Бенфики» заслуженно получил приз лучшему молодому футболисту турнира, а летом наверняка перейдет в европейский топ-клуб.

Антуан Гризманн, Франция

7 матчей, 538 минут, 3 передачи, 1 жк

Антуан Гризманн. Фото Reuters
Антуан Гризманн.
Фото Reuters

Клубная карьера Гризманна в последние годы буксует, но в сборной он расцветает. У Дидье Дешама Антуан играет всегда, так как беспрекословно выполняет все установки и значительно влияет на команду. В Катаре Гризманн действовал глубоко и связывал полузащиту с нападением, его две голевые передачи позволили Франции обыграть Англию в четвертьфинале. В Катаре у Гризманна получалось почти все — не удался ему только финал.

Килиан Мбаппе. Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

Килиан Мбаппе, Франция

7 матчей, 597 минут, 8 голов, 3 передачи

Лучший бомбардир турнира и автор лишь второго хет-трика в финалах чемпионатов мира. Мбаппе всего 23 года, и в Катаре он жирным шрифтом подчеркнул свой статус одной из главных звезд футбола настоящего и будущего. Его зрелищная дуэль с Месси уже вписана в историю мирового футбола. Если бы не аргентинец, Мбаппе стал бы лучшим футболистом турнира. Впрочем, такой игрой Килиан сделал серьезную заявку на получение первого в карьере «Золотого мяча».

Лионель Месси с&nbsp;кубком мира. Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Лионель Месси, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 7 голов, 3 передачи, 1 жк

Без комментариев. Великий турнир.

Символическая сборная ЧМ-2022. Версия «СЭ». Фото "СЭ"
Антуан Гризманн
Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Люк Шоу
Софьян Амрабат
Энцо Фернандес
8
8
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Агуэро не стал извиняться за оскорбительные слова в адрес игрока сборной Франции
Альварес: «В «Сити» обсуждали, у кого лучшие шансы на ЧМ-2022. Гвардиола указал на меня»
Семин: «Месси еще раз подтвердил, что он лучший футболист на этом свете!»
Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Месси — бог, но именно вся команда билась и оставляла душу на поле»
Кафельников — о финале ЧМ-2022: «Не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола»
Колыванов считает, что Месси может выступить на чемпионате мира-2026
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

БЕТСИТИ подвел итоги ЧМ-22: 28 млн рублей с пяти ставок, Англия — Иран — самый прибыльный матч для игроков
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости