Обзор ключевых субботних матчей Лиги наций.

Горецка и Вернер — герои Германии

Германия — Украина — 3:1 (2:1)

Голы: Яремчук, 12 (0:1). Сане, 23 (1:1). Вернер, 33 (2:1). Вернер, 64 (3:1).

Сборную Украины постигло очередное коронавирусное несчастье. На этот раз положительные тесты у четырех футболистов — Ярмоленко, Цыганкова, Коваленко и Сидорчука. И это перед встречей с Германией в Лиге наций!

Матч мог и не состояться, все же в украинской команде была зафиксирована вспышка инфекции. Однако днем Немецкий футбольный союз сообщил, что игра пройдет по плану.

?? The Nations League game between Germany and Ukraine will take place as planned. ???#DieMannschaft #GERUKR pic.twitter.com/7W7X44adjz — Germany (@DFB_Team_EN) November 14, 2020

Составы боевые. Скоростные Гнабри, Сане и Вернер в атаке Германии, техничные Зинченко и Малиновский — в полузащите Украины.

Немцы прессинговали, забирали мяч, били. Однако первыми отличились гости. Яремчук забил после таранного прохода Зубкова. Украина могла удвоить преимущество в контратаке, но Германию выручил Рюдигер. Ему пришлось поработать, останавливая проходы скоростного соперника!

Героем же встречи стал Горецка. У Леона пять мячей и три голевые передачи в шести последних играх за сборную. Два результативных паса пришлись на матч с Украиной.

Сначала накосячил Зинченко: Горецка легко отобрал мяч у хавбека «Манчестер Сити» на своей половине поля. За этим последовал разрезающий пас на Сане и его удар в левый угол. Лерой забил первый гол за сборную с июня 2019 года.

Leroy Sane scores his first Germany goal since June 2019 ? pic.twitter.com/5KWG8yG349 — B/R Football (@brfootball) November 14, 2020

Затем ошиблась вся линия обороны Украины. Пропустили передачу за спину от Коха, упустили все того же Горецку в углу штрафной, втроем не удержали Вернера. Тимо забил шестой гол за последние 17 дней!

Timo Werner has now scored in each of his last five appearances for club and country:



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Six goals in the last 17 days. ? pic.twitter.com/7KJXiLJSPd — Squawka Football (@Squawka) November 14, 2020

А во втором тайме — и седьмой. Странно, что центральные защитники украинской сборной забыли об опеке такого игрока.

Первый удар в Лиге наций — гол

Португалия — Франция — 0:1 (0:0)

Гол: Канте, 54

Матч между Португалией и Францией — что в эту субботу могло бы быть круче? Первый победитель Лиги наций против действующего чемпиона мира, да еще с излечившимся от коронавируса Роналду в составе. Игра против французов стала для Криштиану 169-й в составе сборной.

Cristiano Ronaldo makes his 169th appearance for Portugal, becoming the 10th-most capped player in international football history. https://t.co/bc470YoSfx — Squawka Football (@Squawka) November 14, 2020

Торжествовала не его команда. Единственный гол забил опорник Канте, которого оборона португальцев потеряла в своей штрафной. Это выглядело забавно: маленький Нголо, добивавший мяч в ворота в окружении габаритных центральных защитников.

N'Golo Kant?'s goal for France was his first ever shot in the Nations League, having played 556 minutes (>6 hours) without attempting a single shot in the competition. — Squawka Football (@Squawka) November 14, 2020

Удивительно, но этот удар стал для Канте первым в Лиге наций за 556 минут. Сразу — голевой. Волшебник!

Самый российский матч

Швеция — Хорватия — 2:1 (2:0)

Голы: Кулушевски, 36 (1:0). Даниэльсон, 45+2 (2:0). Даниэльсон, 82 — в свои ворота (2:1).

Швеция против Хорватии — интересная встреча не только с точки зрения дуэли крепкой сборной против действующего вице-чемпиона мира. А еще — из-за большого количества игроков, представляющих РПЛ.

В стартовом составе шведов вышли Олссон и Берг, выступающие за «Краснодар». А в концовке появился еще один игрок «быков» — Классон.

У Хорватии играли защитник «Рубина» Уремович и хавбек ЦСКА Влашич.

Представители РПЛ отличиться не смогли — голы в составе Швеции забили Кулушевски («Ювентус») и Даниэльсон («Далянь Про»). Последний, кстати, поразил и собственные ворота.

А вот с Уремовичем случилась неприятность: он пошел встык с соперником, после чего захромал. Филипа заменили в концовке первого тайма. Леонид Слуцкий насторожился...

Печальный рекорд Рамоса

Швейцария — Испания — 1:1 (1:0)



Голы: Фройлер, 26 (1:0). Морено, 89 (1:1).

Казалось бы, что такое Швейцария для Испании? Так, тренировочный матч. Тем более что Луис Энрике выпустил в старте звезд: Бускетса, Сержи Роберто, Серхио Рамоса.

Кстати, для последнего этот матч стал рекордным — 177-м за национальную команду. Таким образом, Рамос превзошел достижение вратаря сборной Италии Буффона (176) и стал лучшим европейцем по этому показателю.

1??7??7?? — Sergio Ramos is on course to become the most capped player in the world. He will play his 177th match for Spain ?? against Switzerland ?? tonight. #SUIESP #NationsLeague pic.twitter.com/O8v03VlT1y — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2020

Что нужно было сделать Серхио в этой игре? Правильно, дважды не забить пенальти! До этой встречи Рамос реализовал 25 одиннадцатиметровых подряд. Зоммер — первый голкипер, отбивший два пенальти в исполнении испанца.

?? — Yann Sommer saves 2?? penalties by Sergio Ramos, the first goalkeeper to achieve this. #SUIESP #NationsLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2020

Да, в концовке счет сравнял Херард Морено. Но это не отменяет печального факта: сборная Испании не может победить в семи выездных матчах подряд. Впервые в своей истории.

Spain are winless in seven consecutive away games for the first time in their history:



DDDDLDD



They last won away in September...2019. pic.twitter.com/di7PDvCewS — Squawka Football (@Squawka) November 14, 2020

Ну и кто здесь фаворит?