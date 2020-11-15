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У Вернера дубль в ворота Украины. У Рамоса — рекорд и два незабитых пенальти

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
15 ноября 2020, 01:45

Статья опубликована в газете под заголовком: «У Вернера дубль в ворота Украины. У Рамоса — рекорд и два незабитых пенальти»

№ 8324, от 16.11.2020

Тимо Вернер забивает второй мяч в ворота Украины. Фото Reuters
Тимо Вернер забивает второй мяч в ворота Украины. Фото Reuters
Теги:
Обзор ключевых субботних матчей Лиги наций.

Горецка и Вернер — герои Германии

Германия — Украина — 3:1 (2:1)
Голы: Яремчук, 12 (0:1). Сане, 23 (1:1). Вернер, 33 (2:1). Вернер, 64 (3:1).

Сборную Украины постигло очередное коронавирусное несчастье. На этот раз положительные тесты у четырех футболистов — Ярмоленко, Цыганкова, Коваленко и Сидорчука. И это перед встречей с Германией в Лиге наций!

Матч мог и не состояться, все же в украинской команде была зафиксирована вспышка инфекции. Однако днем Немецкий футбольный союз сообщил, что игра пройдет по плану.

Составы боевые. Скоростные Гнабри, Сане и Вернер в атаке Германии, техничные Зинченко и Малиновский — в полузащите Украины.

Немцы прессинговали, забирали мяч, били. Однако первыми отличились гости. Яремчук забил после таранного прохода Зубкова. Украина могла удвоить преимущество в контратаке, но Германию выручил Рюдигер. Ему пришлось поработать, останавливая проходы скоростного соперника!

Героем же встречи стал Горецка. У Леона пять мячей и три голевые передачи в шести последних играх за сборную. Два результативных паса пришлись на матч с Украиной.

Сначала накосячил Зинченко: Горецка легко отобрал мяч у хавбека «Манчестер Сити» на своей половине поля. За этим последовал разрезающий пас на Сане и его удар в левый угол. Лерой забил первый гол за сборную с июня 2019 года.

Затем ошиблась вся линия обороны Украины. Пропустили передачу за спину от Коха, упустили все того же Горецку в углу штрафной, втроем не удержали Вернера. Тимо забил шестой гол за последние 17 дней!

А во втором тайме — и седьмой. Странно, что центральные защитники украинской сборной забыли об опеке такого игрока.

Германия — Украина

Первый удар в Лиге наций — гол

Португалия — Франция — 0:1 (0:0)
Гол: Канте, 54

Матч между Португалией и Францией — что в эту субботу могло бы быть круче? Первый победитель Лиги наций против действующего чемпиона мира, да еще с излечившимся от коронавируса Роналду в составе. Игра против французов стала для Криштиану 169-й в составе сборной.

Торжествовала не его команда. Единственный гол забил опорник Канте, которого оборона португальцев потеряла в своей штрафной. Это выглядело забавно: маленький Нголо, добивавший мяч в ворота в окружении габаритных центральных защитников.

Удивительно, но этот удар стал для Канте первым в Лиге наций за 556 минут. Сразу — голевой. Волшебник!

Португалия — Франция

Самый российский матч

Швеция — Хорватия — 2:1 (2:0)
Голы: Кулушевски, 36 (1:0). Даниэльсон, 45+2 (2:0). Даниэльсон, 82 — в свои ворота (2:1).

Швеция против Хорватии — интересная встреча не только с точки зрения дуэли крепкой сборной против действующего вице-чемпиона мира. А еще — из-за большого количества игроков, представляющих РПЛ.

В стартовом составе шведов вышли Олссон и Берг, выступающие за «Краснодар». А в концовке появился еще один игрок «быков» — Классон.

У Хорватии играли защитник «Рубина» Уремович и хавбек ЦСКА Влашич.

Представители РПЛ отличиться не смогли — голы в составе Швеции забили Кулушевски («Ювентус») и Даниэльсон («Далянь Про»). Последний, кстати, поразил и собственные ворота.

А вот с Уремовичем случилась неприятность: он пошел встык с соперником, после чего захромал. Филипа заменили в концовке первого тайма. Леонид Слуцкий насторожился...

Швеция — Хорватия

Печальный рекорд Рамоса

Швейцария — Испания — 1:1 (1:0)

Голы: Фройлер, 26 (1:0). Морено, 89 (1:1).

Казалось бы, что такое Швейцария для Испании? Так, тренировочный матч. Тем более что Луис Энрике выпустил в старте звезд: Бускетса, Сержи Роберто, Серхио Рамоса.

Кстати, для последнего этот матч стал рекордным — 177-м за национальную команду. Таким образом, Рамос превзошел достижение вратаря сборной Италии Буффона (176) и стал лучшим европейцем по этому показателю.

Что нужно было сделать Серхио в этой игре? Правильно, дважды не забить пенальти! До этой встречи Рамос реализовал 25 одиннадцатиметровых подряд. Зоммер — первый голкипер, отбивший два пенальти в исполнении испанца.

Да, в концовке счет сравнял Херард Морено. Но это не отменяет печального факта: сборная Испании не может победить в семи выездных матчах подряд. Впервые в своей истории.

Ну и кто здесь фаворит?

Швейцария — Испания

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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