Бельгия подтвердила репутацию вечных неудачников. Франция отыгралась с 0:2, Мбаппе реабилитировался на Евро-2020

Чемпионы мира прорвались в финал Лиги Наций.

Лига наций A

1/2 финала

Бельгия — Франция — 2:3 (2:0)

Голы: Феррейра-Карраско, 37 (1:0). Лукаку, 40 (2:0). Бензема, 62 (2:1). Мбаппе, 69 (2:2). Эрнандес, 90 (2:3).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Азар (Троссар, 74), Де Брейне, Феррейра-Карраско, Тилеманс (Фанакен, 70), Лукаку.

Франция: Льорис, Варан, Эрнандез, Павар (Дюбуа, 90+2), Кунде, Эрнандес, Погба, Рабьо (Тшуамени, 75), Бензема (Верету, 90+7), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждение: Алдервейрелд, 67.

Судья: Зиберт (Германия).

7 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

Последний матч Бельгии и Франции состоялся более трех лет назад и получился запоминающимся — две мощнейшие сборные в Санкт-Петербурге оспаривали путевку в финал ЧМ-2018. Сильнее тогда оказались французы, которые позже взяли титул. Но команды успели измениться за 3 года — например, забившего в полуфинале Самюэля Умтити уже нет в сборной Франции, от игрока мечтает избавиться «Барселона».

Как обычно бывает перед матчами топовых соперников, тренеры нахваливали команды друг друга.

«Шесть или семь игроков сборной Бельгии провели более сотни матчей за сборную. Их костях очень опытен, и у этой команды огромный атакующий потенциал. У Бельгии одна из топовых сборных в Европе и мире», — говорил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года. У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дешам согласится со мной — Франция также стала сильнее за эти три года», — отвечал, в свою очередь, Роберто Мартинес.

Игра началась так же огненно, как и вчерашний полуфинал между Италией и Испанией. Уже на 4-й минуте Кевин Де Брейне мог открыть счет — Уго Льорис спас французов. В ответной атаке Кильян Мбаппе в очередной раз показал, почему его считают самым быстрым футболистом в мире и чуть не отдал голевую передачу пяткой.

К середине тайма команды успокоились и надолго забыли о воротах. Спас зрителей от скучной концовки первой половины игры Янник Феррейра-Карраско. Полузащитник «Атлетико» принял мяч на левом фланге и на дриблинге вбежал в штрафную французов. Удар из-под двух защитников и небольшой рикошет от Жюля Кунде деморализовал Льориса. На кураже бельгийцы увеличили преимущество: Ромелу Лукаку с нерабочей правой ноги мощно пробил с острого угла под перекладину.

Стоит ли говорить, что обе голевые передачи на счету Де Брейне. За первый тайм он создал столько же шансов, сколько вся сборная Франции.

Kevin de Bruyne created the same number of chances [4] as the entire France team during the first-half of #BELFRA, also registering two assists in three minutes. ??? @Squawka — City Xtra (@City_Xtra) October 7, 2021

Сдаваться французы не собирались и после перерыва ринулись в атаку. Ритм наступлению чемпионов мира придавал Мбаппе. Форвард «ПСЖ» перемещался по всей половине поля бельгийцев, входил в их штрафную с разных флангов и снабжал мячами Антуана Гризманна и Карима Бензема.

Гризманн не смог вбежать с мячом в ворота, а Бензема все же нанес точный удар, накрутив Джейсона Денайера в штрафной. А ведь до этого матча французы ни разу не проиграли, когда форвард «Реала» забивал: 22 победы и 2 ничьи.

— Wins: 22

— Draws: 2



France are undefeated in all 24 matches in which Karim Benzema has scored... ?#BELFRA pic.twitter.com/KyRRaJJ8V9 — BettingOdds (@BettingOddsUK) October 7, 2021

Франция, как настоящий хищник, почувствовала запах крови и принялась добивать раненого соперника. Мбаппе и Бензема перехватили мяч сразу, как только Бельгия разыграла его с центра. Ждать нового момента долго им не пришлось. Не выдержал французского давления полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс. Гризманн сыграл на опережение, а Тилеманс ударил французского нападающего по голеностопу — пенальти. Арбитр матча Даниэль Зиберт с помощью ВАР удостоверился в том, что нарушение было. Мбаппе не побоялся взять на себя ответственность за результат в такой трудный момент и пробил точно в девятку. Реабилитировался за Евро-2020.

Чемпионы мира не остановились и на счете 2:2. Мяч несколько раз чудом не побывал третий раз в воротах Тибо Куртуа. Зато Лукаку сделал было дубль, но гол отменили из-за офсайда. Бельгийцы явно сегодня будут сетовать на ВАР.

После отмененного гола Бельгии до финального свистка оставалось всего ничего, но Франции этого хватило. На 90-й минуте встречи в штрафную прибежал лидер «Милана» Тео Эрнандес. Даже двухметровый Куртуа со своими длиннющими руками не спас бельгийцев от удара левого защитника сборной Франции. Это его первый гол за национальную команду — всего во втором матче за «трехцветных».

Благодаря этому потрясающему камбэку французы вышли в финал Лиги Наций, где 10 октября сыграют в Милане против Испании. Ну а Бельгия со всеми своими звездами снова без титула.