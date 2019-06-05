Жоау Феликс заявил, что Роналду является примером для него

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс после полуфинального матча Лиги наций со сборной Швейцарии (3:1) высоко оценил игру своего партнера Криштиану Роналду. Форвард сделал хет-трик в этой игре.

- Роналду - это пример для меня. Для меня и для всех молодых футболистов, - цитирует Феликса maisfutebol.iol.pt. - Нам нужно делать так же, как он. Если нам это удастся, то мы можем стать великолепными игроками.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр