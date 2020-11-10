Живоглядов рассказал, когда узнал о вызове в сборную России

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью пресс-службе сборной России поделился впечатлениями от вызова в национальную команду. 26-летний футболист был довызван в национальную команду после травм защитников Мариу Фернандеса из ЦСКА и Игоря Смольникова из «Краснодара».

«Обрадовался, когда узнал, что поеду в сборную, но все эмоции остались после игры. Узнал все в день игры с «Динамо». Для меня это честь и гордость. Главный тренер сборной сказал, что следит за всеми. Видимо, подметил меня и вызвал», — сказал Живоглядов.

«Здесь хорошая атмосфера и коллектив. Здесь большое внимание, сразу видно, что это сборная страны. Неудачная игра с «Динамо» не повлияла на мое психологическое состояние, сейчас уже все мысли о сборной», — отметил футболист.

«Готов сыграть в защите справа или слева, по сути для меня нет разницы. Многих ребят знаю по юношеским и молодежной второй. Почти со всеми в команде знаком, с адаптацией сложностей быть не должно. Я смотрел все матчи наших в Лиге наций, Турция — техничная и быстрая команда, в Сербии мощные и квалифицированные игроки, нам предстоят тяжелые игры», — заявил защитник.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.