Юречка: «Я мог забить Португалии»

Нападающий сборной Чехии Вацлав Юречка сожалеет, что не смог помочь команде добыть очки в матче Лиги наций против Португалии (0:2).

«Сегодня мы проиграли, так как Португалия показала свое мастерство. Они реализовали два момента, которые создали в первом тайме. Я тоже мог забить: у меня был хороший момент, но промахнулся. Сожалею, что не помог команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Юречку.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Игры состоятся 12 июня.