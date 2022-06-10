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Сегодня, 04:56

Юречка: «Я мог забить Португалии»

Юречка прокомментировал поражение от Португалии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Чехии Вацлав Юречка сожалеет, что не смог помочь команде добыть очки в матче Лиги наций против Португалии (0:2).

«Сегодня мы проиграли, так как Португалия показала свое мастерство. Они реализовали два момента, которые создали в первом тайме. Я тоже мог забить: у меня был хороший момент, но промахнулся. Сожалею, что не помог команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Юречку.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Игры состоятся 12 июня.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Чехии по футболу
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