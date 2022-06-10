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Сегодня, 04:24

Видмер считает поражение от Испании шагом вперед для сборной Швейцарии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Швейцарии Сильван Видмер прокомментировал поражение от Испании (0:1) в Лиге наций.

«Команда очень хотела набрать первые очки в группе. Мы не можем критиковать нашу игру. Испания — отличная команда, которая создавала нам проблемы. Они много владели мячом, и мы не могли найти выход из обороны достаточно часто. Сейчас мы приперты к стене, но эта игра была шагом в правильном направлении», — цитирует пресс-служба УЕФА Видмера.

Следующим соперником сборной Испании будет Чехия, а Швейцария встретится с Португалией. Матчи пройдут 12 июня.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Швейцарии по футболу
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