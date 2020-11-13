Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ожидания от матча 5-го тура Лиги наций против Германии.

«Против Германии будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола из топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче», — цитирует Яремчука сайт Украинской ассоциации футбола.

«Что можно сказать о матче с Польшей? Считаю, что каждый футболист выложился на 100%. Показали неплохую игру, но результат хотелось бы видеть лучше. Но разберем ошибки и в следующих матчах проявим себя намного лучше», — заявил Яремчук.

Матч Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).