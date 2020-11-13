Яремчук — о матче с Германией: «Будем ставить максимальные задачи»
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ожидания от матча 5-го тура Лиги наций против Германии.
«Против Германии будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола из топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче», — цитирует Яремчука сайт Украинской ассоциации футбола.
«Что можно сказать о матче с Польшей? Считаю, что каждый футболист выложился на 100%. Показали неплохую игру, но результат хотелось бы видеть лучше. Но разберем ошибки и в следующих матчах проявим себя намного лучше», — заявил Яремчук.
Матч Германия — Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.