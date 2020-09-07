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Лига наций: расписание и результаты матчей 7 сентября

10:00
Сборная Голландии сыграет против Италии в Лиге наций. Фото AFP
Сборная Голландии сыграет против Италии в Лиге наций. Фото AFP

Очередной игровой день Лиги наций.

Результаты матчей 3 сентября // Результаты матчей 4 сентября //
Расписание и результаты матчей 5 сентября // Результаты матчей 6 сентября

Лига А
Группа 1

Босния и Герцеговина — Польша
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Босния — Польша

Голландия — Италия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Голландия — Италия

Лига В
Группа 1

Австрия — Румыния
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Австрия — Румыния

Северная Ирландия — Норвегия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Северная Ирландия — Норвегия

Лига В
Группа 2

Чехия — Шотландия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Чехия — Шотландия

Израиль — Словакия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Израиль — Словакия

Лига С
Группа 4

Казахстан — Белоруссия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 17.00 (мск)

Казахстан — Белоруссия

Албания — Литва
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Албания — Литва

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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