Лига наций: расписание и результаты матчей 7 сентября
Очередной игровой день Лиги наций.
Результаты матчей 3 сентября // Результаты матчей 4 сентября //
Расписание и результаты матчей 5 сентября // Результаты матчей 6 сентября
Лига А
Группа 1
Босния и Герцеговина — Польша
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Голландия — Италия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига В
Группа 1
Австрия — Румыния
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Северная Ирландия — Норвегия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига В
Группа 2
Чехия — Шотландия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Израиль — Словакия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига С
Группа 4
Казахстан — Белоруссия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 17.00 (мск)
Албания — Литва
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)