Влашич забил за сборную Хорватии после крутой комбинации
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Швеции. Хавбек открыл счет на 32-й минуте после эффектной комбинации.
?? Влашич отомстил шведам за сборную России ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020
? Как же хорош армеец. Скорее врывайся в прямой эфир на Матч! Футбол 1:https://t.co/8G1LU0cBBA pic.twitter.com/PQ2hxdLkSq
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.