Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Влашич забил за сборную Хорватии после крутой комбинации

20:17
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отличился за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Швеции. Хавбек открыл счет на 32-й минуте после эффектной комбинации.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир