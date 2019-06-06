Владимир Петкович: "Португалия была решительнее и взяла концовку"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович - о матче с командой Португалии (1:3) в полуфинале Лиги наций. Хет-трик в этой игре сделал Криштиану Роналду.

- Мои поздравления сборной Португалии. Они были решительнее и взяли концовку. Это решило исход матча. Четыре удара - три гола, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Нам противостоял очень сильный соперник, но мы показали, что можем оказывать сопротивление топовым командам. Сегодня последние 10 минут были похожи на те 10 минут, которые мы провели в конце матча с датчанами. Мы старались забить, у нас был шанс, но мы им не воспользовались. Мы остались в меньшинстве в обороне и пропустили. Лидер португальцев решил исход этого матча. Тактика зависит от соперника и от того, как складывается матч. Многое зависит и от того, кто из игроков у тебя есть на поле. Система не так важна, убеждения и характер куда важнее. Я очень рад, как моя команда сыграла сегодня. Мы с нетерпением ждем следующего матча.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр