Виргил ван Дейк: "Это важный момент и для сборной Голландии, и для всей страны"

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после победы над Англией​ в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что это важный результат для всей страны. По его мнению, голландцы были сильнее соперника.

– Сегодня мы показали прекрасную игру, хорошо оборонялись как команда, – цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. – Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили. Это для нас большое событие. Мы были сильнее, создали больше моментов, и я очень рад, что мы идем дальше. Это важный момент и для команды, и для всей страны.

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