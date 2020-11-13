Вернер: «Украинцы опасны, Германии надо быть осторожнее с ними»
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер накануне матча 5-го тура Лиги наций против Украины поделился мнением о сопернике.
«Конечно, мы стремимся победить в завтрашнем поединке. В первом матче мы увидели, что у соперника отличная команда. Украинцы опасны. Нам следует быть осторожными. Но прежде всего Германии надо атаковать. Я верю, что мы справимся и победим», — цитирует Вернера Немецкий футбольный союз.
Ранее стало известно, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев.
Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.