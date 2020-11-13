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Вернер: «Украинцы опасны, Германии надо быть осторожнее с ними»

21:13
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Нападающий сборной Германии Тимо Вернер накануне матча 5-го тура Лиги наций против Украины поделился мнением о сопернике.

«Конечно, мы стремимся победить в завтрашнем поединке. В первом матче мы увидели, что у соперника отличная команда. Украинцы опасны. Нам следует быть осторожными. Но прежде всего Германии надо атаковать. Я верю, что мы справимся и победим», — цитирует Вернера Немецкий футбольный союз.

Ранее стало известно, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев.

Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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