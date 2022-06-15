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Венгрия возглавила группу Лиги наций после разгрома Англии. Команда Саутгейта идет на последней строчке

Венгрия возглавила группу Лиги наций после разгрома Англии
Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Венгрии с крупным счетом обыграла команду Англии в рамках группового этапа Лиги наций — 4:0.

Эа победа над англичанами стала для сборной Венгрии первой с 1962 года.

В другой игре этой группы Германия переиграла Италию со счетом 5:2.

После четырех туров венгры возглавляют турнирную таблицу группы 3 дивизиона A, на их счету девять очков. Англичане набрали два очка и идут четвертыми. Команда Германии идет второй (6 очков), сборная Италии — третьей (5).

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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