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14 июня, 23:56

Сборная Италии пропустила пять мячей за матч впервые с 1957 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная Италии по футболу.
Фото Reuters

Сборная Италии потерпела поражение от команды Германии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе и завершилась со счетом 5:2.

Как сообщает Opta, сборная Италии пропустила пять мячей за одну игру впервые с 1957 года. Тогда, 12 мая, итальянцы уступили сборной Югославии со счетом 1:6 в матче кубка центральной Европы.

После четырех туров Лиги наций Италия набрала пять очков и занимает третье место в турнирной таблице лиги А группы 3. Германия с шесть баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://twitter.com/OptaPaolo/status/1536806390425067525
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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