Сборная Италии пропустила пять мячей за матч впервые с 1957 года

Сборная Италии потерпела поражение от команды Германии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе и завершилась со счетом 5:2.

Как сообщает Opta, сборная Италии пропустила пять мячей за одну игру впервые с 1957 года. Тогда, 12 мая, итальянцы уступили сборной Югославии со счетом 1:6 в матче кубка центральной Европы.

После четырех туров Лиги наций Италия набрала пять очков и занимает третье место в турнирной таблице лиги А группы 3. Германия с шесть баллами располагается на второй позиции.