Сборная Венгрии обыграла Англию в Лиге наций благодаря голу Собослои с пенальти

Сборная Англии по футболу проиграла Венгрии в Лиге наций

Сборная Венгрии на своем поле обыграла Англию в первом туре Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в составе хозяев на 64-й минуте с пенальти забил Доминик Собослои.

Англичане потерпели первое поражение с 11 июля 2021 года — тогда команда уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти) в финале ЕВРО-2020.

Сборная Венгрии вышла на первое место в группе 3 лиги А Лиги наций. Англичане опустились на четвертую строчку.

Сегодня, 4 июня состоится еще один матч группы 3, в котором встретятся Италия и Германия. Начало — в 21.45 (мск).