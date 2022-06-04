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Сегодня, 20:55

Сборная Венгрии обыграла Англию в Лиге наций благодаря голу Собослои с пенальти

Сборная Англии по футболу проиграла Венгрии в Лиге наций
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 июня. Будапешт. Венгрия — Англия. Доминик Собослои бьет пенальти.
Фото Reuters

Сборная Венгрии на своем поле обыграла Англию в первом туре Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в составе хозяев на 64-й минуте с пенальти забил Доминик Собослои.

Англичане потерпели первое поражение с 11 июля 2021 года — тогда команда уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти) в финале ЕВРО-2020.

Сборная Венгрии вышла на первое место в группе 3 лиги А Лиги наций. Англичане опустились на четвертую строчку.

Сегодня, 4 июня состоится еще один матч группы 3, в котором встретятся Италия и Германия. Начало — в 21.45 (мск).

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:0
Англия
Голы
Собослои, 64 (1:0)
Венгрия
Гулачи Ланг Солои (Вечеи, 88) Орбан Него Надь (Адам, 88) Надь (Фиола, 82) Собослои (Стайлс, 82) Шафер Солои Шоллои (Кляйнхайслер, 71)
Англия
Пикфорд Уокер (Стоунс, 63) Джастин (Сака, 46) Коади (Филлипс, 79) Магуайр Александр-Арнолд (Джеймс, 62) Райс Беллингем Маунт (Грилиш, 62) Кейн Боуэн
Предупреждения
Шафер 21’, Гулачи 89’  -  Коади 51’, Магуайр 90+4’, Джеймс 90+4’
Судьи
Диаш (Португалия)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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