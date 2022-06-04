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Литва на своем поле проиграла Люксембургу в матче Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 июня. Литва — Люксембург — 0:2.
Фото Reuters

Литва на своем поле проиграла Люксембургу в матче группового этапа Лиги наций. Литовцы уступили со счетом 0:2.

Отметим, что в этой группе также выступают Турция и Фарерские острова. Эти сборные проведут свой очный матч позже.

Лига наций C. Группа 1
04 июн, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Литва
0:2
Люксембург
Голы
Синани, 44 (0:1), Синани, 78 (0:2)
Литва
Шеткус Шаткус Ласицкас Бараускас Баравикас Уткус Сливка (Должников, 84) Мегелайтис Новиков Климавичюс (Крузикас, 63) Голубикас (Петкевичюс, 63)
Люксембург
Мори Шано Карлсон Пинту Мартинс Боргес Санчес (Олесен, 60) Мартинс Тилль (Родригеш, 46) Баррейро Синани (Тилль, 89) Муратович (Бонерт, 69)
Предупреждения
Ласицкас 54’, Сливка 61’, Петкевичюс 81’, Должников 90+1’  -  Шано 81’
Судьи
Фуксман (Израиль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Лига наций УЕФА
Сборная Литвы по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
1
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