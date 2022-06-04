Литва на своем поле проиграла Люксембургу в матче Лиги наций

Литва на своем поле проиграла Люксембургу в матче группового этапа Лиги наций. Литовцы уступили со счетом 0:2.

Отметим, что в этой группе также выступают Турция и Фарерские острова. Эти сборные проведут свой очный матч позже.