Варан и Мбаппе получили повреждения в матче за сборную Франции

Защитник Рафаэль Варан получил травму в матче Лиги наций в составе сборной Франции. По истечении часа игры с датчанами защитник «Манчестер Юнайтед» уступил место на поле Вильяму Салиба.

Варан делал передачу назад в направление Уго Льориса, после чего сел на газон и не смог продолжить игру.

Ранее повреждение получил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

В конце первого тайма Мбаппе почувствовал болезненные ощущения. По этой причине форвард не смог выйти на второй тайм.