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В «ПСЖ» возмущены, что узнали о коронавирусе у Мбаппе из прессы

7 сентября 2020, 22:53

Спортивный директор «ПСЖ» Леонарду выразил недовольство тем, что клуб не проинформировали по поводу ситуации с нападающим Кильяном Мбаппе. Форвард находится в расположении сборной Франции и, по сообщению СМИ, заразился коронавирусом.

— Я считаю абсолютно неприемлемым узнавать из прессы, что один из наших игроков сдал положительный тест на коронавирус, — цитирует RMC Мбаппе. — Никто из Федерации футбола Франции не сказал нам об этом.

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