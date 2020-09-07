В «ПСЖ» возмущены, что узнали о коронавирусе у Мбаппе из прессы

Спортивный директор «ПСЖ» Леонарду выразил недовольство тем, что клуб не проинформировали по поводу ситуации с нападающим Кильяном Мбаппе. Форвард находится в расположении сборной Франции и, по сообщению СМИ, заразился коронавирусом.

— Я считаю абсолютно неприемлемым узнавать из прессы, что один из наших игроков сдал положительный тест на коронавирус, — цитирует RMC Мбаппе. — Никто из Федерации футбола Франции не сказал нам об этом.