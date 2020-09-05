Уокер взял на себя ответственность за удаление в матче с Исландией

Защитник сборной Англии Кайл Уокер сказал, что признает свою вину за то, что получил красную карточку в матче Лиги нации со сборной Исландии (1:0).

"Получить красную карточку в матче за свою страну - это всегда неприятно, - цитирует Уокера ВВС. - Особенно, если тебя давно не было в команде и у тебя 49 матчей за сборную. Я должен полностью взять на себя ответственность за удаление. Недопустимо делать такой жесткий отбор. Я не делаю скидку на давление. Я опытный профессионал и должен знать, как вести игру. Нужно отдать должное ребятам, которые после этого поборолись и добыли победу.

Первые игры всегда тяжелые. У нас отличный настрой. Возможно, поэтому я получил красную карточку. Я всегда хочу полностью отдаваться на поле. Надеюсь, что я вернусь. Мне нужно поговорить с боссом. Посмотрим, что он решит. Я более чем счастлив быть с командой. Мне этого не хватало».

Единственный мяч в этой игре забил Рахим Стерлинг, реализовав пенальти.