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Судейство

УЕФА подтвердил, что гол Мбаппе в финале Лиги наций засчитан верно. Но правила будут менять

12:37
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора, засчитавшего победный гол Кильяна Мбаппе в финальном матче Лиги наций Испания — Франция (1:2).

— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил Розетти, которого цитирует пресс-служба УЕФА. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Кильян Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.

— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ (оно пройдет 27 октября. — Прим. «СЭ»).

Испания&nbsp;&mdash; Франция. Испания — Франция: Мбаппе был в офсайде, почему засчитан гол французов?

Напомним, что на 80-й минуте Испания — Франция Мбаппе забил гол, который был засчитан бригадой арбитров. Это решение вызвало бурные протесты со стороны испанцев.

Французский нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Именно сыграл — это не был рикошет. Потому положение «вне игры» у Мбаппе, который не мешал сопернику, определять не стали. В результате Антони Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола.

Бельгия&nbsp;&mdash; Россия. Бельгия — Россия: правильно ли засчитан гол Лукаку и не зафиксирован офсайд?

В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем том оказался у нападающего.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
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Барселона
Валенсия

П1

29%

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ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

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Александр Бобров все материалы автора
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