УЕФА опроверг приглашение Аргентины в Лигу наций

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины для участия в Лиге наций. Ранее TNT Sports сообщил, что УЕФА предложил Бразилии и Аргентине поучаствовать в турнире, но обе федерации отказались из-за возможого конфликта интересов с Южноамериканской конфедерацией футбола.

"УЕФА не предлагал Аргентине принимать участия в турнирах УЕФА или стать членом УЕФА. УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда не будет этого делать. Но в духе дружбы и духа товарищества УЕФА, конечно, пригласит Аргентину как специальных гостей для просмотра любого турнира УЕФА в любое время", - говорится в присланном "СЭ" релизе УЕФА.

При этом про приглашение Бразилии в релизе не говорится ничего.