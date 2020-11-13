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У четырех игроков сборной Украины положительный результат теста на Covid-19 накануне матча с Германией

21:21
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Полузащитники сборной Украины Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук пропустят матч 5-го тура Лиги наций против Германии из-за положительного теста на коронавирус.

Помимо четырех футболистов, тест менеджера сборной Вадима Комардина оказался положительным, сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее стало известно, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев.

Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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