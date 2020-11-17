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Тренер Сербии — об отсутствии Коларова: «Если бы был малейший шанс, чтобы он сыграл, это бы произошло»

19:58
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович на пресс-конференции перед матчем с Россией в Лиге наций прокомментировал отсутствие в составе команды защитника Александра Коларова. «Интер», за который тот выступает, не отпустил футболиста в расположение сборной Сербии, сославшись на небольшую травму. А во вторник стало известно, что Коларов сдал положительный тест на коронавирус.

— Если бы был малейший шанс, чтобы он сыграл, это бы произошло, — сказал Тумбакович. — Он 15 лет в сборной, провел 95 матчей. Если он сказал, что не может играть — значит, это так. Я ему доверяю. Что касается Тадича, то у него травма, которую он получил в матче с Венгрией. Кто будет капитаном в их отсутствие, пока не знаю, решим это после тренировки.

Матч 6-го тура Лиги наций Сербия — Россия пройдет в среду, 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

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