Степаненко объяснил причины поражения от Германии
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Германии (1:3) в матче 5-го тура Лиги наций.
«Мы оказались в тяжелой ситуации, в последний момент выпало четыре футболиста. Тренерский штаб внес необходимые изменения, исходя из этого. При счете 1:2 у нас были прострелы, удары, но не хватало игрока со свежей головой, чтобы это реализовать. Нужно собраться и восстановиться тем, кто есть, и дожать этот турнир, чтобы выполнить задачу — остаться в Лиге А», — цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.
После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030086--germany-vs-ukraine/