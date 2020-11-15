Степаненко объяснил причины поражения от Германии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Германии (1:3) в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы оказались в тяжелой ситуации, в последний момент выпало четыре футболиста. Тренерский штаб внес необходимые изменения, исходя из этого. При счете 1:2 у нас были прострелы, удары, но не хватало игрока со свежей головой, чтобы это реализовать. Нужно собраться и восстановиться тем, кто есть, и дожать этот турнир, чтобы выполнить задачу — остаться в Лиге А», — цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.

После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.