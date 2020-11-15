Старфельт получил положительный результат теста на коронавирус
Защитник «Рубина» Карл Старфельт получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба федерации футбола Швеции.
Именно поэтому 25-летний игрок не попал в заявку на матч Лиги наций против Хорватии, который завершился победой шведов (2:1). Повторный тест также дал положительный результат. Старфельт был изолирован в номере гостиницы.
Напомним, что ранее коронавирус обнаружили еще у двух игроков казанского клуба. Хвича Кварацхелия дважды сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Грузии, а Хван Ин Бом — в сборной Кореи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.