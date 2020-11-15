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Старфельт получил положительный результат теста на коронавирус

21:05
Карл Старфельт. Фото Instagram
Карл Старфельт. Фото Instagram
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба федерации футбола Швеции.

Именно поэтому 25-летний игрок не попал в заявку на матч Лиги наций против Хорватии, который завершился победой шведов (2:1). Повторный тест также дал положительный результат. Старфельт был изолирован в номере гостиницы.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили еще у двух игроков казанского клуба. Хвича Кварацхелия дважды сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Грузии, а Хван Ин Бом — в сборной Кореи.

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