Серж Гнабри: «Против сборной Украины пришлось очень непросто»
Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри подвел итоги матча Лиги наций против Украины (2:1).
— Против сборной Украины пришлось очень непросто, — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА. — Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше.
Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.