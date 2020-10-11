Серж Гнабри: «Против сборной Украины пришлось очень непросто»

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри подвел итоги матча Лиги наций против Украины (2:1).

— Против сборной Украины пришлось очень непросто, — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА. — Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше.

Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой.