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Серж Гнабри: «Против сборной Украины пришлось очень непросто»

08:45
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Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри подвел итоги матча Лиги наций против Украины (2:1).

— Против сборной Украины пришлось очень непросто, — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА. — Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше.

Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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