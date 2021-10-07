Сергей Хусаинов считает, что полуфинальный матч Лиги наций показал мужественность Карасева

Экс-арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Сергея Карасева в полуфинале Лиги наций Италия — Испания (1:2).

«Сергей Карасев превосходно провел вчерашний матч, — сказал Хусаинов «СЭ». — Он был на оптимальном расстоянии от всех игровых эпизодов и принимал решения без всяких переговоров с варовцами, самостоятельно. Розетти, когда он был главной департамента судейства у нас, говорил же, что ВАР — это прекрасно, но задача арбитра — как можно реже пользоваться их услугами. Вчерашний матч показал не только хорошее движение, понимание игры и принятие решений, но даже мужественность».

На 42-минуте Карасев показал вторую желтую карточку Леонардо Бонуччи. Некоторые итальянские болельщики считают первую желтую защитника абсолютно бессмысленной.

«Зная, что за спиной этого назначения рука Розетти, и зная, что итальянские болельщики всегда очень болезненно относятся к судьям, которые обслуживают матч с их участием — далеко ходить не надо, матч «Наполи» — «Спартак», Карасев все равно удалил Бонуччи, все по делу. Что касается дисциплинарных санкций, извините за сленг, но тут к бабке не ходи. И при желании прибить итальянцев он мог и во втором тайме, когда в штрафной площади один из итальянских футболистов останавливал руками проход испанца. Карасев пропустил это мимо ушей», — добавил Хусаинов.

В этом матче прервалась рекордная серия итальянцев без поражений (37 игр).