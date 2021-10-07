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Бельгия — Франция: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций

20:50
«Ювентус Стэдиум» в Турине перед матчем. Фото Лига наций
«Ювентус Стэдиум» в Турине перед матчем. Фото Лига наций
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги наций между сборными Бельгии и Франции.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Кастань, Тилеманс, Витсель, Карраско, де Брейне, Лукаку, Азар.

Франция: Льорис, Кюнде, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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