Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги наций между сборными Бельгии и Франции.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Кастань, Тилеманс, Витсель, Карраско, де Брейне, Лукаку, Азар.

Франция: Льорис, Кюнде, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.