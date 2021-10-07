Бельгия — Франция: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций
20:50
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги наций между сборными Бельгии и Франции.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Фертонген, Кастань, Тилеманс, Витсель, Карраско, де Брейне, Лукаку, Азар.
Франция: Льорис, Кюнде, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
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