Бонуччи принес извинения за удаление в матче с Испанией

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче 1/2 финала Лиги наций с Испанией (1:2).

«Я разозлен больше всех, прежде всего на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения.

Но эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!» - написал игрок «Ювентуса» в Instagram.

Напомним, российский судья Сергей Карасев, который обслуживал эту встречу, удалил Бонуччи после двух желтых карточек в первом тайме.