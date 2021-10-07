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Бонуччи принес извинения за удаление в матче с Испанией

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче Лиги наций
12:55
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Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче 1/2 финала Лиги наций с Испанией (1:2).

«Я разозлен больше всех, прежде всего на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения.

Но эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!» - написал игрок «Ювентуса» в Instagram.

 

Напомним, российский судья Сергей Карасев, который обслуживал эту встречу, удалил Бонуччи после двух желтых карточек в первом тайме.

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Иван Шитик все материалы автора

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