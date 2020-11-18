Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович поделился ожиданиями от матча Лиги наций Сербия — Россия.

— Россия в данный момент находится в лучшей форме, чем Сербия, — заявил «СЭ» Лазович. — У нас сейчас серьезные проблемы из-за поражения от Шотландии в решающем матче за право сыграть на чемпионате Европы. Считаю, что у России есть возможность занять первое место в группе. У Сербии есть огромный потенциал, но мы его не показываем — это печально.

Уверен, что будет интересная игра, и я оставляю больше шансов в пользу России. (Севастиан Терлецкий)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).