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Сербия — Россия: прогноз Лазовича на матч Лиги наций 18 ноября

12:00
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Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович поделился ожиданиями от матча Лиги наций Сербия — Россия.

— Россия в данный момент находится в лучшей форме, чем Сербия, — заявил «СЭ» Лазович. —  У нас сейчас серьезные проблемы из-за поражения от Шотландии в решающем матче за право сыграть на чемпионате Европы. Считаю, что у России есть возможность занять первое место в группе. У Сербии есть огромный потенциал, но мы его не показываем — это печально.

Уверен, что будет интересная игра, и я оставляю больше шансов в пользу России. (Севастиан Терлецкий)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

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