Сербия — Россия: все голы матча
23:19
Сборная России в гостевом матче Лиги наций играет против Сербии.
10-я минута. Радоньич — 1:0
Заболотный момент не использовал, а вот Радоньич — да. Причем совсем не очевидный. Но рикошет помог— Матч ТВ (@MatchTV) November 18, 2020
Смотри на первый гол сербов (уже 2:0)https://t.co/V8mNKRBNP3 pic.twitter.com/fbqYV4qC3v
25-я минута. Йович — 2:0
Гол Луки Йовича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 18, 2020
? Смотрите Лигу наций в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/61sufp6Obq
41-я минута. Влахович — 3:0
45+1-я минута. Йович — 4:0
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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