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Сербия — Россия: все голы матча

23:19
Вратарь сборной России Гильерме. Фото AFP
Вратарь сборной России Гильерме. Фото AFP
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Сборная России в гостевом матче Лиги наций играет против Сербии.

10-я минута. Радоньич — 1:0

25-я минута. Йович — 2:0

41-я минута. Влахович — 3:0

45+1-я минута. Йович — 4:0

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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