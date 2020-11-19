Сборная России в гостевом матче Лиги наций проиграла Сербии (0:5). В случае победы национальная команда вышла бы в Лигу А.

В перерыве при счете 0:4 главный тренер сборной Станислав Черчесов провел четыре замены: вместо Гильерме, Алексея Миранчука, Антона Миранчука и Игоря Дивеева вышли Сослан Джанаев, Андрей Мостовой, Иван Обляков и Роман Евгеньев.

В шести матчах октября и ноября Россия не одержала ни одной победы (3 ничьи и 3 поражения).

Лига наций В. Группа 3

Сербия — Россия — 5:0 (4:0)

Голы: Радоньич, 10 (1:0). Йович, 25 (2:0). Влахович, 41 (3:0). Йович, 45+1 (4:0). Младенович, 64 (5:0).

Сербия: Райкович, Миленкович, Спаич, С.Митрович (Павлович, 90), Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Зджелар, 90), Младенович (Ранджелович, 90), Йович, А.Митрович.

Россия: Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Ант.Миранчук (Обляков, 46), Оздоев, Кузяев, Ал.Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Жирков, 48. Заболотный, 49. А.Митрович, 82. Обляков, 82.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

18 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».