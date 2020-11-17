Сербия — Россия: где смотреть матч Лиги наций
16:05
18 ноября, в среду, сборная России в гостях проведет матч Лиги наций с Сербией. Игра пройдет в Белграде и начнется в 22.45 (мск).
Команда Станислава Черчесова в своей группе занимает первое место с 8 очками после 5 встреч. Сербы с тремя баллами располагаются на четвертой строчке.
Следить за онлайн-трансляцией матча Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции у Первого канала.
Видеотрансляция матча Сербия — Россия
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020