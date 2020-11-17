Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сербия — Россия: где смотреть матч Лиги наций

16:05
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

18 ноября, в среду, сборная России в гостях проведет матч Лиги наций с Сербией. Игра пройдет в Белграде и начнется в 22.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова в своей группе занимает первое место с 8 очками после 5 встреч. Сербы с тремя баллами располагаются на четвертой строчке.

Следить за онлайн-трансляцией матча Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции у Первого канала.

Видеотрансляция матча Сербия — Россия

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6173
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир