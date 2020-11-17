18 ноября, в среду, сборная России в гостях проведет матч Лиги наций с Сербией. Игра пройдет в Белграде и начнется в 22.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова в своей группе занимает первое место с 8 очками после 5 встреч. Сербы с тремя баллами располагаются на четвертой строчке.

Следить за онлайн-трансляцией матча Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции у Первого канала.

Видеотрансляция матча Сербия — Россия