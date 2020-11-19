Сборная России выложила извинения капитана Джикии после крупного поражения от Сербии

Капитан сборной России Георгий Джикия назвал поражение от Сербии (0:5) в матче 6-го тура Лиги наций позором.

«Говорить особо нечего. Хочется просто извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Полностью ответственность лежит на футболистах, которые сегодня... Мы все просто провалились! Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор. Больше добавить нечего», — цитирует Джикию YouTube-канал сборной России.

По итогам розыгрыша Лиги наций сборная России заняла второе место в группе и осталась в дивизионе В.