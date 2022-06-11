Саутгейт: «Важно, чтобы футболисты понимали, какую игру мы от них ждем»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций против Италии отметил, что понимание у игроков является важным аспектом работы.

«Важно, чтобы футболисты понимали, какую игру мы от них ждем. Мы даем структуру и ждем от них демонстрации личных качеств. Это вопрос баланса между стремлением к победе и попыткой раскрыть игроков и получить хорошие впечатления. Было здорово провести время с парнями, которые хорошо воспринимали наши идеи», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Матч Лиги наций Англия — Италия состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.