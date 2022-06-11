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Сегодня, 04:37

Саутгейт: «Важно, чтобы футболисты понимали, какую игру мы от них ждем»

Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Италией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций против Италии отметил, что понимание у игроков является важным аспектом работы.

«Важно, чтобы футболисты понимали, какую игру мы от них ждем. Мы даем структуру и ждем от них демонстрации личных качеств. Это вопрос баланса между стремлением к победе и попыткой раскрыть игроков и получить хорошие впечатления. Было здорово провести время с парнями, которые хорошо воспринимали наши идеи», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Матч Лиги наций Англия — Италия состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-15587e99ed0e-71b40486136c-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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