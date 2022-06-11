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Сегодня, 04:51

Росси: «Будет сложно навязать Германии свою игру, но мы все равно попробуем»

Росси поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что немцы являются наиболее опасным соперником по группе.

«Из трех наших соперников Германия пребывает в самой лучшей форме и наиболее опасна. Будет сложно навязать им свою игру и контролировать ход встречи. Но мы все равно попробуем, и это должно сказаться на результате. В целом я доволен нашими результатами, нашей организацией игры, тем, как игроки выполняют мои инструкции. Только так мы способны противостоять таким мощным соперникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Росси.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1558ec0ed9d6-2fbf0b4d8e4e-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Сборная Германии по футболу
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