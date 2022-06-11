Росси: «Будет сложно навязать Германии свою игру, но мы все равно попробуем»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что немцы являются наиболее опасным соперником по группе.

«Из трех наших соперников Германия пребывает в самой лучшей форме и наиболее опасна. Будет сложно навязать им свою игру и контролировать ход встречи. Но мы все равно попробуем, и это должно сказаться на результате. В целом я доволен нашими результатами, нашей организацией игры, тем, как игроки выполняют мои инструкции. Только так мы способны противостоять таким мощным соперникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Росси.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.