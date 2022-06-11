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Сегодня, 04:30

Флик: «Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам»

Флик поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Венгрии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханси Флик перед матчем Лиги наций против Венгрии отметил, что для него важно доверие.

«У нас четыре матча, чтобы понять, в какой точке мы находимся. В футболе и в жизни все быстро меняется. Важно, что новички тоже показывают, что могут помочь команде, и делают это великолепно. Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам. И мы это делаем. Мы хотим сделать каждого немного лучше, чтобы [на чемпионате мира-2022] в Катаре мы стали еще лучше как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1558ec0ed9d6-2fbf0b4d8e4e-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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