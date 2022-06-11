Флик: «Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам»

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик перед матчем Лиги наций против Венгрии отметил, что для него важно доверие.

«У нас четыре матча, чтобы понять, в какой точке мы находимся. В футболе и в жизни все быстро меняется. Важно, что новички тоже показывают, что могут помочь команде, и делают это великолепно. Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам. И мы это делаем. Мы хотим сделать каждого немного лучше, чтобы [на чемпионате мира-2022] в Катаре мы стали еще лучше как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.