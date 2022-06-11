Флик: «Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам»
Флик поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Венгрии
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик перед матчем Лиги наций против Венгрии отметил, что для него важно доверие.
«У нас четыре матча, чтобы понять, в какой точке мы находимся. В футболе и в жизни все быстро меняется. Важно, что новички тоже показывают, что могут помочь команде, и делают это великолепно. Для меня важно, чтобы я мог доверять игрокам. И мы это делаем. Мы хотим сделать каждого немного лучше, чтобы [на чемпионате мира-2022] в Катаре мы стали еще лучше как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.
Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.
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