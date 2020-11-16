Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча Лиги наций против Бельгии (0:2).

«Мы не любим проигрывать матчи, но я должен отдать должное команде. Мы создавали проблемы сопернику и стойко защищались. Я похвалю всех игроков. Я не уверен, что мы могли бы быть более креативными, чем сегодня. С самыми лучшими командами игры всегда напряженные. За этот осенний период у нас было 10-11 дебютантов, мы узнали многое об игроках.

Грилиш должен быть в полном восторге от своей игры. Я объяснил ему, что я хочу видеть, когда он пришел. Он знает, как мы хотим играть, и у футболистов есть с ним взаимопонимание.