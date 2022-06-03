Сарабия рассказал, что позволило Португалии добыть ничью в матче с Испанией

Нападающий сборной Испании Пабло Сарабия после ничьей с Португалией (1:1) в матче Лиги наций отметил, что после перерыва соперник заиграл увереннее.

«После перерыва Португалия заиграла острее, умело читала игру между линиями, и это помогло ей добиться ничьей. Во втором тайме мы меньше владели мячом. Надо проанализировать этот матч и исправить допущенные ошибки», — цитирует пресс-служба УЕФА Сарабию.

Следующим соперником Испании будет Чехия. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.