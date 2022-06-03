Луис Энрике остался доволен игрой сборной Испании, несмотря на ничью с Португалией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с Португалией (1:1) в матче Лиги наций.

«Обожаю эту атмосферу и такое отношение футболистов к делу. Как тех, кто играл, так и тех, кто остался вне игры. Надеюсь, продолжим в том же духе. Теперь время на отдых. Потом займемся анализом. Были хорошие отрезки, были менее удачные, но в целом я доволен», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Следующим соперником Испании будет Чехия. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.