Российский тренер сборной Казахстана станцевал лезгинку после победы над Словакией

Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку в раздевалке после победы над командой Словакии в матче Лиги наций (2:1).

После повторной победы дома над командой Словакии сборная Казахстана оторвалась от ближайшего соперника на 4 очка и может 22 сентября оформить путевку в дивизион B.

Две подряд победы над сборными Азербайджана (2:0, дома) и Словакии (1:0, в гостях) и ничья с белорусами на нейтральном поле (1:1) вывели казахстанскую команду на чистое первое место в третьей группе дивизиона C.

Сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева выдала лучший старт в официальных турнирах под эгидой УЕФА.

44-летний возглавил сборную Казахстана в конце апреля. Ранее тренер работал в «Волге», «Легион-Динамо», «Анжи», «Чайке» и казахстанском «Шахтере».