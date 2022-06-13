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Сегодня, 20:59

Франция — Хорватия: стали известны стартовые составы команд

Франция — Хорватия: Модрич, Бензема и Мбаппе выйдут с первых минут
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Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги наций.

Франция: Маньян, Конате, Кимпембе (капитан), Кунде, Динь, Камара, Гендузи, Рабьо, Нкунку, Мбаппе Бензема.

Хорватия: Ивушич, Эрлич, Сутало, Станишич, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич (капитан), Пашалич, Брекало, Будимир.

Матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало — в 21.45 мск.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • bk news
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция
Хорватия

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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