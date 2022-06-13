Франция — Хорватия: стали известны стартовые составы команд
Франция — Хорватия: Модрич, Бензема и Мбаппе выйдут с первых минут
Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги наций.
Франция: Маньян, Конате, Кимпембе (капитан), Кунде, Динь, Камара, Гендузи, Рабьо, Нкунку, Мбаппе Бензема.
Хорватия: Ивушич, Эрлич, Сутало, Станишич, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич (капитан), Пашалич, Брекало, Будимир.
Матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало — в 21.45 мск.
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