Франция — Хорватия: Модрич, Бензема и Мбаппе выйдут с первых минут

Читать «СЭ» в

Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги наций.

Франция: Маньян, Конате, Кимпембе (капитан), Кунде, Динь, Камара, Гендузи, Рабьо, Нкунку, Мбаппе Бензема.

Хорватия: Ивушич, Эрлич, Сутало, Станишич, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич (капитан), Пашалич, Брекало, Будимир.

Матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало — в 21.45 мск.