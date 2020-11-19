Россия опустилась в третью корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022

Сборная России опустилась в третью корзину перед жеребьевкой отборочного турнира чемпионата мира-2022. Потерпев поражение от Сербии (0:5) в Лиге наций, россияне пропустили вперед Румынию.

У сборной России 1461 очко и 21-е место среди европейских сборных, румыны обошли российскую команду на 5 очков.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 в Европе пройдет 7 декабря.

Корзина 1. Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Голландия.

Корзина 2. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Австрия, Украина, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.

Корзина 3. Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.

Корзина 4. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург.

Корзина 5. Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6. Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

55 команд образуют 10 групп. Победители каждой из групп выйдут на чемпионат мира-2022 напрямую. 10 сборных, занявшие вторые места (а также две лучшие из числа победителей групп Лиги наций, не занявших 1-2 места в отборочных группах ЧМ), попадут в плей-офф. 12 этих команд разобьют на 3 пути, победители каждого получат путевки в Катар.