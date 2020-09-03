Бывший игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич считает Россию фаворитом в матче Лиги наций против Сербии. Игра состоится в четверг, 3 сентября.

— Неманья Матич отказался от выступлений за сборную, а некоторые клубы не отпустили своих игроков в национальную команду, поэтому ситуация не самая простая, — цитируют «Известия» Танасиевича. — Тем не менее в сборной есть такие футболисты, как Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович — это игроки с мировым именем. У нас молодая оборона, но достаточно качественная. Считаю, что Россия — фаворит матча, так как ваш чемпионат начался раньше, чем у всех остальных лиг в Европе. А вообще встреча наших стран — это всегда нечто особенное, учитывая историю взаимоотношений наших народов.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.