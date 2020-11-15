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Роналду — о поражении от Франции: «Все игры нас чему-то учат. Нужно гордиться тем, чего мы добились»

09:48
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Лиги наций.

«Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться всем, чего мы добились вместе», — написал у себя в Instagram Роналду.

После поражения от французов португальцы лишились шансов выйти в полуфинал Лиги наций.

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