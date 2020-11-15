Роналду — о поражении от Франции: «Все игры нас чему-то учат. Нужно гордиться тем, чего мы добились»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Лиги наций.
«Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться всем, чего мы добились вместе», — написал у себя в Instagram Роналду.
После поражения от французов португальцы лишились шансов выйти в полуфинал Лиги наций.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.